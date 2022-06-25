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Факти / Україна

По житлових кварталах і зонах відпочинку: окупанти обстріляли Миколаїв 9 ракетами Онікс

Валентина Чорна, редакторка розділу Lifestyle
обсріл Миколаєва

Вранці 25 червня російські окупанти завдали масованого ракетного удару 9 ракетами типу Онікс по Миколаєву та передмістю.

Снаряди були випущені з берегового комплексу Бастіон, розташованого в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомили в оперативному командуванні Південь.

– Знов атаковано портову інфраструктуру, житлові квартали та зони відпочинку мирних містян. Масштаби руйнувань та інформація про постраждалих уточнюється, – йдеться у повідомленні.

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Згодом наслідки обстрілу показав мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

– Постраждала цивільна інфраструктура міста, державні підприємства та освітній заклад. В останньому вибухом вибило шибки. Частина ракет впала на околицях міста. Наразі уточнюємо загальні матеріальні збитки, – написав він.

Раніше в ЗСУ уточнювали, що ракети Онікс є надзвичайно складними цілями для комплексів протиповітряної оборони, які перебувають на озброєнні українських Повітряних сил. Це пов’язано з тим, що швидкість ракет такого типу складає понад 3 тис. км/год.

Нагадаємо, що у ніч на 25 червня з Білорусі та Чорного моря окупанти здійснили масований ракетний обстріл України.

Зокрема, по Житомирській області російська авіація випустила близько 30 ракет. Внаслідок обстрілу є незначні руйнування військової інфраструктури. Один військовий загинув, ще один дістав поранення.

Під ракетним ударом опинилося селище Десна Чернігівської області. Також ракетного удару зазнав військовий об’єкт на Яворівщині Львівської області.

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