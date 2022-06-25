Рада повинна ухвалити понад 100 євроінтеграційних законів – Стефанчук

Червень, 25 в 19:59

Верховній Раді України потрібно буде ухвалити ще близько сотні євроінтеграційних законів.

Про це заявив в ефірі телемарафону голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та нагадав, що раніше вже було ухвалено 81 євроінтеграційний законодавчий акт.

– Після цього ми отримуємо цілу низку тих директив Європейського Союзу, у відповідність до яких нам потрібно прийняти законодавчі акти. Ми зараз працюємо над цим комплексом законопроектів. Я думаю, що їх буде десь близько сотні. І я дуже сподіваюся, що Верховна Рада вже найближчим часом приступить до імплементації цих законодавчих актів у правове поле України, – сказав спікер.

Стефанчук також зазначив, що зараз парламент плідно працює щодо цих питань з урядом.

Зараз дивляться

– Наші комітети працюють разом з відповідними міністерствами. Ми напрацьовуємо ті законодавчі акти, які вкрай необхідні, і які будуть зараховані Україні як виконання вимог щодо європейської інтеграції, щодо набуття повноцінного членства в Європейському Союзі, – розповів Стефанчук.

Голова Верховної Ради додав, що йдеться, зокрема про питання, пов`язані з судочинством та антикорупційною боротьбою.

– Ми вийдемо на комплексний план цих робіт. І я думаю, що ми обов`язково представимо суспільству перелік тих законодавчих актів і план їх прийняття у Верховній Раді, – повідомив Стефанчук.

У свою чергу парламент, за словами спікера, робитиме все для того, аби 2025 рік став тим роком, коли Україна виконає всі зобов`язання, пов`язані з її потенційним членством у ЄС.

– А парламент, я думаю, впорається ще швидше, – зауважив спікер.

Нагадаємо, що 23 червня, у Брюсселі 27 країн-членів ЄС офіційно підтримали надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС.