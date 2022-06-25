Червень, 25 в 15:26

Росія вже задіяла в бойових діях на території України 105 батальйонних тактичних груп (БТГ). При цьому країна-агресор ще має резерви.

Про це поінформував в одному з інтерв’ю представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

За його словами, загальна чисельність військ, які РФ може вже зараз застосувати проти України – це орієнтовно 150-160 БТГ. Тобто приблизні резерви агресора становлять від 45 до 55 БТГ.

Зараз дивляться

– По суті резерви є. На сьогодні в бойових діях на нашій території бере участь 105 батальйонних тактичних груп (БТГ). Ми рахуємо, що загальна чисельність, яка може бути зараз негайно застосована, – це орієнтовно 150-160 БТГ. Таким чином, так – вони тримають резерв на той випадок, якщо виникне необхідність перекидати його на більш важливі чи загрозливі напрямки бойових дій, – наголосив Скібіцький.

Коментуючи присутність військ РФ на території Білорусі, він пояснив, що там зараз перебувають приблизно 1,5 тис. російських солдатів. Йдеться про повітряний компонент, протиповітряну оборону, підрозділи спецпризначення та ракетних військ. Крім того в Білорусі знаходяться два російські військові об’єкти.

Водночас Скібіцький зазначив, що РФ може досить швидко перекинути в сусідню країну свої резервні підрозділи.

– Але картинка може змінитися дуже швидко, тому що перекидання до Білорусі окремих підрозділів займає 2-3 доби. І ті резерви, які зараз залишилися на території РФ, особливо – в Західному військовому окрузі, можуть бути швидко перекинуті на територію Білорусі, – заявив представник ГУР.

Скібіцький також поінформував, що українська розвідка поки що не бачить ознак підготовки до загальної мобілізації в Росії. Водночас країна-агресор уже проводить так звану приховану мобілізацію. Вона відбувається по всій території РФ через воєнкомати.

Скібіцький пояснив, що агресор у першу чергу використовує мобілізаційні ресурси постійної готовності, наприклад БАРС (бойовий армійський резерв країни). БАРС – це система резервістів, які уклали контракт з армією РФ та дали згоду на залучення до бойових підрозділів у будь-яких ситуаціях. Зараз у РФ із цих резервістів створюють нові піхотні підрозділи та поповнюють ними втрати, яких російські війська зазнали в Україні.

– Один із мотивів, чому росіяни йдуть на війну, – це матеріальний стимул… З телефонних розмов, які ми перехоплюємо, випливає, що понад 70% керуються саме матеріальним стимулом. Хоча лише потім вони розуміють, якою ціною це все відбувається. А відбувається це ціною їхнього життя. Ніхто ж не піклується про їхнє життя. Це по суті гарматне м’ясо. Ті піхотні підрозділи, які формуються з мобілізаційного ресурсу, кидають без важкого озброєння на передову, і найбільші втрати несуть саме вони. Мова йде як про власне російські мобресурси, так і про ресурси, які вони зараз просто викачують з Донецька та Луганська, – додав представник ГУР.

Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, війська РФ втратили у повномасштабній війні проти України близько 34,7 тис. осіб, 1 511 танків, 3 645 бойових броньованих машин, 217 літаків, 184 гелікоптери та сотні одиниць іншої техніки.