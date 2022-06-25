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Факти / Україна

У Києві горить СТО – полум’я видно з різних районів міста

Маліновська Ангеліна, Редактор сайту
У Києві горить СТО – полум’я видно з різних районів міста

У Києві на Троєщині сталася масштабна пожежа на СТО. Полум’я видно з різних районів міста.

Інформація щодо жертв та постраждалих поки що відсутня.

За попередніми данними, площа загоряння охопила 600 кв.м. Пожежі вже присвоїли найвищий ранг складності. На місці події працюють лікарі, рятувальники та правоохоронці.

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– Очевидці повідомляють, що там щось вибухає, – йдеться у повідомленні.

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Джерело: Реальний Київ

Фото: Реальний Київ

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