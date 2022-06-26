Українці вже проводять контрнаступ у власній країні – Джон Кірбі

Червень, 25 в 21:49

США зосереджені на тому, аби Україна захистила себе, свій суверенітет, народ, територіальну цілісність від російського агресора.

Про це заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.

Крім того, він зазначив, що українці вже проводять контрнаступ.

Зараз дивляться

– Українці вже проводять контрнаступ у їхній власній країні. Подивіться, що вони роблять. На півдні, у Харківській області, на півночі, де росіяни майже повністю оточили місто, але їх відштовхують до кордону. Пан Зеленський – головнокомандувач своїх Збройних сил. Ми поважаємо, що він має право визначати, як він збирається використовувати ці сили (допомогу з озброєнням, – Ред.). Як він збирається визначати перемогу. Наша робота полягає у тому, щоб у нього були доступні інструменти, щоб зробити це ефективним способом, – сказав Кірбі.

Так відповів на запитання про допомогу озброєнням.

– Боротьбу ведуть українці, лише вони визначають, які операції проводитимуть, це їхнє право. Оснащення, яке вони отримують зі Сполучених Штатів, тепер їхнє. Це українська власність, вони вирішують, як її використовують. Ми хочемо, аби суверенітет України повністю поважали, територіальна цілісність України повністю відновилася. Путін має закінчити цю війну, але пан Зеленський може визначити, як виглядатиме перемога для нього, – сказав Кірбі.

Джерело: Голос Америки