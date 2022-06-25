Вперше з початку війни: РФ використала для обстрілу України з Білорусі Ту-22М3

Червень, 25 в 13:41

У ніч на 25 червня війська Російської Федерації завдали по території України масованого ракетного удару – загалом агресори випустили понад півсотні ракет різних типів: повітряного, морського та наземного базування.

При цьому ворог уперше з початку російсько-української війни застосував далекі бомбардувальники Ту-22М3, повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Також окупанти відновили застосування оперативно-тактичних комплексів Іскандер із території цієї країни.

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– Крилаті ракети Калібр морського базування в основному були спрямовані на цілі на Заході України. На північному напрямку з літаків Ту-22М3 противник застосовував ракети Х-22, а також ракети наземного базування з оперативно-тактичних комплексів – Іскандер та Точка-У, – йдеться у повідомленні.

Водночас на південному напрямку російські окупанти застосовували ракети ОНІКС оперативно-тактичного комплексу Бастіон.

У ЗСУ уточнили, що ракети Х-22, Онікс та Іскандер є надзвичайно складними цілями для комплексів протиповітряної оборони, які перебувають на озброєнні українських Повітряних Сил.

Там пояснили, що це пов’язано з тим, що швидкість ракет Онікс і Х-22 складає понад 3000 км/год, а ракети ОТРК Іскандер летять балістичною траєкторією.