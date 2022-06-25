Червень, 25 в 13:35

Внаслідок масового ракетного удару 25 червня російські війська випустили по території України понад 50 ракет різних типів. Крилаті ракети Калібр морського базування в основному було направлено по цілях на Заході України.

Що відомо про крилаті ракети Калібр, якими війська РФ обстрілюють мирні українські міста й села, а також про їхні характеристики – далі в матеріалі.

Призначення та модифікації ракетних комплексів Калібр

Калібр – це сімейство крилатих ракет, розроблених російським конструкторським бюро Новатор. Публіці ракети сімейства Калібр були вперше представлені на Міжнародному авіаційно-космічному салоні в 1993 році (МАКС-93), який проходив у Московській області РФ.

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Ракети розроблялися переважно як озброєння для підводних човнів та кораблів. Однак існують і варіанти пуску ракет з бойових літаків (Калібр-А) та наземних пускових установок.

Так, на озброєнні РФ є:

• ракетні комплекси Калібр для озброєння підводних човнів (Калибр-ПЛЭ, експортне позначення Club-S);

• ракетні комплекси для озброєння бойових надводних кораблів (Калибр-НКЭ, експортне позначення Club-N);

• мобільні ракетні комплекси Калібр-М (експортне позначення Club-M);

• комплекси ракетної зброї авіаційного базування Калібр-А (експортне позначення Club-A).

Ракетні комплекси Калібр призначені для ураження наземних, морських підводних та надводних цілей.

До складу систем Калібр входять: універсальна система управління, пускові установки, комплект засобів навантаження, ракети різного призначення. Тобто комплекси мають єдині вогневі засоби:

• протикорабельні ракети 3М-54Э, 3М-54Э1;

• високоточні крилаті ракети для ураження наземних цілей 3М-14Э;

• протичовнові ракети 91РЭТ2 та 91РЭ1.

Згідно із задумом російських розробників, наявність у складі комплексів Калібр різних ракет дає змогу змінювати боєкомплект на носіях залежно від завдань та бойових умов.

На підводних човнах ракети стартують із торпедних апаратів калібру 533 мм з глибини 30-40 м. А на надводних кораблях – з підпалубних уніфікованих вертикальних пускових установок або з палубних установок.

Пуск крилатої ракети Калібр з корабля РФ у Каспійському морі, 2017 рік

Мобільний ракетний комплекс Калібр-М призначений як для протикорабельної оборони, так і для ураження стаціонарних наземних цілей у будь-який час доби. До складу цього комплексу входять: самохідна пускова установка; транспортно-зарядні машини; крилаті ракети в пускових контейнерах (протикорабельні та для ураження наземних цілей); машина техзабезпечення; машина зв’язку та управління; обладнання для зберігання ракет.

Комплекс Калібр-А входить, зокрема, до складу озброєння ударного літака Су-35. Ракета 3М-14АЭ, яка використовується в цій конфігурації, не має стартового двигуна. Вона розміщується в транспортно-пусковому контейнері, з якого стартує після скидання з літака-носія. Цілями для високоточної крилатої ракети 3М-14АЭ є наземні пункти управління військами, склади озброєнь та палива, аеродроми, портові споруди тощо.

Крім того, існує модифікація системи Калібр: контейнерний комплекс ракетної зброї Калібр-К (експортне позначення Club-K). Він призначений для ураження крилатими ракетами надводних та наземних цілей. Цим комплексом можуть оснащуватися об’єкти берегової інфраструктури, надводні кораблі, залізничні та автомобільні платформи.

Комплекс розміщується в 40-футовому контейнері. Club-K складається з універсального стартового модуля, модуля бойового управління, модуля енергоживлення. До боєкомплекту одного стартового модуля комплексу Club-K входять 4 ракети.

Ключові характеристики крилатих ракет Калібр

Тактико-технічні характеристики ракет сімейства Калібр, які є на озброєнні російської армії, достеменно невідомі.

Згідно з інформацією, яка є у відкритих джерелах, дальність стрільби ракетами Калібр по морських цілях досягає 375 км, а по наземних – 2 600 км.

В експортній модифікації дальність польоту обмежується 300 км.

Крилата ракета 3М-14Э, яка використовується для ураження наземних цілей, має:

• довжину 6,2 м та розмах крил 3,08 м;

• стартову масу 1770 / 1400 кг;

• бойову частину масою 450 кг;

• дальність пуску 2 600 км (300 км в експортній модифікації);

• висоту польоту 20 м над поверхнею моря та 50 – 150 м над поверхнею землі;

• швидкість 180 – 240 м/с.

Особливістю крилатих ракет Калібр є можливість польоту на малих висотах, що ускладнює роботу для протиповітряної оборони (ППО).

Ракета оснащується стартовим твердопаливним двигуном. Управління ракетою в польоті є автономним, а сам політ здійснюється за заздалегідь визначеним маршрутом.

Ракета оснащена 450-кілограмовою фугасною бойовою частиною, яка має опцію повітряного підриву. Також існує варіант з касетною бойовою частиною, укомплектованою осколковими, фугасними або кумулятивними елементами.

Застосування ракет Калібр під час війни в Україні

Війська РФ застосовують ракети Калібр з першого дня повномасштабної війни в Україні. Ціллю Калібрів стали цивільні об’єкти в нашій державі.

Як інформував головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, протягом 24-28 лютого (тобто за п’ять днів) РФ випустила 113 оперативно-тактичних ракет наземного і морського базування типу Іскандер і Калібр по українських містах і селах.

За ці п’ять перших днів путінські війська здійснили 56 ракетних ударів по території України, використавши 35 ракет Калібр.

Станом на 11 березня РФ випустила вже 328 оперативно-тактичних ракет типу Іскандер і Калібр по населених пунктах України.

А 17 березня в Генеральному штабі ЗСУ поінформували, що ворог використав майже весь комплект крилатих ракет морського базування Калібр протягом двадцяти діб війни. Через це керівництво РФ вирішило перевести на цілодобовий режим роботи підприємства російського військово-промислового комплексу, які залучені до виробництва Калібрів.

Відомо, що путінські війська запускали ракету Калібр по базі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади в Житомирі, однак вона влучила у житлові будинки у приватному секторі.

Під обстріл Калібрами також потрапляв Миколаїв, де загинули військові. Крім того, ворог випустив ракети Калібр з кораблів Чорноморського флоту РФ по центру міста Харків.

Тепер же уламки цієї ракети виявили і на Вінничині.

Вражає цілі за сотні кілометрів: що відомо про ракети Калібр, якими РФ бомбить Україну / 4 фотографии

Варто зазначити, що частини збитих ракет чіпати не можна. Про них слід повідомляти в поліцію чи Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Фото: Вікіпедія, Суспільне, Міноборони РФ