Червень, 25 в 17:47

Російський агресор у перехопленій ГУР телефонній розмові розповів про те, який стан справ у його підрозділі. Так, за його словами, 80 людей втекли, залишилося – шестеро.

Він стверджує, що його підрозділ стоїть у Харківській області, а його БТР уже згорів.

– Вчора в наступ вони ходили. Я план подивився, кажу, хлопці ну вас на … (до біса). Я з вами не піду. Вам… (каюк) буде. Ніхто не знає про двохсотих. Там, кажуть, взагалі відділення… (знищили) у БТР. Там трьохсотих три людини залишилося. Якимось чином на зв’язок вийшли. Їх там кинули всі, – сказав окупант.

Він додав, що ті, хто зміг втекти – втік, і він хотів зробити так само, оскільки відпустку йому давати відмовилися і вимагали наступати.

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