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Факти / Україна

Викрадали людей заради житла: у Харкові засудили банду злочинців

Маліновська Ангеліна, Редактор сайту
Викрадали людей заради житла: у Харкові засудили банду злочинців

У Харкові судитимуть осіб, які викрадали людей задля заволодіння їхнім житлом. Під приціл злочинців потрапляли перш за все незахищенні верстви населення.

Організувала діяльність угруповання місцева мешканка, у спільниках якої були чотири людини з кримінальним досвідом – крадіжки, грабунки, шахрайства та угони.

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Погрозами та фізичним насильством вони примушували потерпілих переоформити на них нерухомість.

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Уході слідства було встановлено їхню причетність до заволодіння трьома помешканнями громадян.

Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт стосовно 5-ти осіб за погодженням з Харківською обласною прокуратурою скеровано до суду. За скоєне злочинцям може загрожувати від 5 до 12 років позбавлення волі.

Джерело: Нацполіція України

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