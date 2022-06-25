Викрадали людей заради житла: у Харкові засудили банду злочинців

Червень, 25 в 18:05

У Харкові судитимуть осіб, які викрадали людей задля заволодіння їхнім житлом. Під приціл злочинців потрапляли перш за все незахищенні верстви населення.

Організувала діяльність угруповання місцева мешканка, у спільниках якої були чотири людини з кримінальним досвідом – крадіжки, грабунки, шахрайства та угони.

Погрозами та фізичним насильством вони примушували потерпілих переоформити на них нерухомість.

Зараз дивляться

Уході слідства було встановлено їхню причетність до заволодіння трьома помешканнями громадян.

Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт стосовно 5-ти осіб за погодженням з Харківською обласною прокуратурою скеровано до суду. За скоєне злочинцям може загрожувати від 5 до 12 років позбавлення волі.

Джерело: Нацполіція України