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Факти / Україна

Зламані поруччя та перелом тазу: у Білій Церкві люди “відзначили” завоз до секонд-хенду

Маліновська Ангеліна, Редактор сайту
секонд-хенд

У Білій Церкві у секонд-хенді внаслідок ажіотажу в день завезення товару відбулася масштабна штовханина.

Внаслідок штурму магазину люди зламали перила та ледь не винесли двері. Одного з учасників інциденту забрала карета швидкої допомоги, ймовірно, із переломом тазу. Чи є ще постраждалі та в якому вони стані – поки що не відомо.

На ролику видно, як поруччя не витримали тиску натовпу і просто впали разом із людьми. На іншому ролику показані масштаби руйнувань – розбиті поріжки, погнуті металеві конструкції.

Зараз дивляться

До речі, раніше ми писали про прості та дієві способи, які допоможуть прибрати неприємний запах одягу з секонд-хенду.

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