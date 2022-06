Протягом минулої доби Збройні сили України знищили ще близько 170 російських окупантів, чотири танки, літак та гелікоптер.

Про це свідчать оновлені дані втрат ворога, оприлюднені Генеральним штабом ЗСУ.

Найбільших втрат війська РФ зазнали на Бахмутському та Курахівському напрямках.

Загальні бойові втрати російської армії у війні проти України з 24 лютого по 25 червня орієнтовно склали:

• особового складу – близько 34 700 осіб (за добу ліквідовано ще близько 170 окупантів);

• танків ‒ 1 511 (+4 за добу);

• бойових броньованих машин ‒ 3 645 (+8 за добу);

• артилерійських систем – 764 (+5 за добу);

• РСЗВ (реактивних систем залпового вогню) – 241;

• засобів ППО – 99 одиниць;

• літаків – 217 (+1 за добу);

• гелікоптерів – 184 (+1 за добу);

• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 626 (+4 за добу);

• крилатих ракет – 137;

• кораблів /катерів – 14;

• автомобільної техніки та автоцистерн – 2 560 одиниць;

• спеціальної техніки – 60 одиниць.

