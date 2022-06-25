Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

ЗСУ за добу знищили ще 170 окупантів, літак та гелікоптер

Юлія Соколова, редакторка стрічки
ЗСУ

Протягом минулої доби Збройні сили України знищили ще близько 170 російських окупантів, чотири танки, літак та гелікоптер.

Про це свідчать оновлені дані втрат ворога, оприлюднені Генеральним штабом ЗСУ.

Найбільших втрат війська РФ зазнали на Бахмутському та Курахівському напрямках.

Зараз дивляться

Загальні бойові втрати російської армії у війні проти України з 24 лютого по 25 червня орієнтовно склали:

• особового складу – близько 34 700 осіб (за добу ліквідовано ще близько 170 окупантів);

• танків ‒ 1 511 (+4 за добу);

• бойових броньованих машин ‒ 3 645 (+8 за добу);

• артилерійських систем – 764 (+5 за добу);

• РСЗВ (реактивних систем залпового вогню) – 241;

• засобів ППО – 99 одиниць;

• літаків – 217 (+1 за добу);

• гелікоптерів – 184 (+1 за добу);

• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 626 (+4 за добу);

• крилатих ракет – 137;

• кораблів /катерів – 14;

• автомобільної техніки та автоцистерн – 2 560 одиниць;

• спеціальної техніки – 60 одиниць.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, на Слов’янському напрямку ворог зосереджується на веденні наступу в напрямку населених пунктів Довгеньке та Долина. Окупанти завдали авіаудару в районі Лисичанська та намагалися блокувати місто з півдня.

Тим часом у Пентагоні прокоментували контрольоване відведення українських військ із Сєвєродонецька. У Міноборони США наголосили, що це дає можливість ЗСУ зайняти кращі позиції для подальшої оборони.

Читайте
Карта бойових дій на 25.06.2022 – ситуація на фронті

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка