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Факти / Україна

Окупанти обстріляли із винищувачів Херсонщину, ЗСУ завдали нових ударів по острову Зміїний, — ОК Південь

Маліновська Ангеліна, Редактор сайту
війна в Україні,

Російські війська атакували прифронтові позиції українських бійців із кількох винищувачів Су-35. При цьому на території острова Зміїний активно діють ЗСУ.

– Обстановка у зоні відповідальності сил оборони півдня складна, але контрольована. По наших позиціях на Херсонщині серед ночі парою ворожих винищувачів Су-35 було випущено дві ракети, а позиції на Миколаївщині ворог атакував Смерчем на світанку. Втрат немає, – повідомляє речник ОК Південь Владислав Назаров.

У Херсонській області продовжуються бойові дії.

Вранці наші ППО збили ворожий безпілотник на околицях Миколаєва.

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У Баштанському районі Миколаївської області РФ обстрілювала сільськогосподарські угіддя. Внаслідок атаки постраждалих немає.

Майже у всіх населених пунктах, що знаходяться на річці Інгулець, тяжке гуманітарне становище. Там зруйновано будинки, пошкоджено елеватори та іншу виробничу, соціальну та дорожню інфраструктуру. Окупанти замінували узбережжя річки.

Через штормову погоду в Чорному морі основні кораблі РФ знаходяться в пунктах базування.

На окупованих територіях активно функціонує мережа українських партизанів, внаслідок чого колаборанти посилюють свою охорону та готуються втікати до Криму.

Джерело: ОК Південь

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