Окупанти обстріляли із винищувачів Херсонщину, ЗСУ завдали нових ударів по острову Зміїний, — ОК Південь
Російські війська атакували прифронтові позиції українських бійців із кількох винищувачів Су-35. При цьому на території острова Зміїний активно діють ЗСУ.
– Обстановка у зоні відповідальності сил оборони півдня складна, але контрольована. По наших позиціях на Херсонщині серед ночі парою ворожих винищувачів Су-35 було випущено дві ракети, а позиції на Миколаївщині ворог атакував Смерчем на світанку. Втрат немає, – повідомляє речник ОК Південь Владислав Назаров.
У Херсонській області продовжуються бойові дії.
Вранці наші ППО збили ворожий безпілотник на околицях Миколаєва.
У Баштанському районі Миколаївської області РФ обстрілювала сільськогосподарські угіддя. Внаслідок атаки постраждалих немає.
Майже у всіх населених пунктах, що знаходяться на річці Інгулець, тяжке гуманітарне становище. Там зруйновано будинки, пошкоджено елеватори та іншу виробничу, соціальну та дорожню інфраструктуру. Окупанти замінували узбережжя річки.
Через штормову погоду в Чорному морі основні кораблі РФ знаходяться в пунктах базування.
На окупованих територіях активно функціонує мережа українських партизанів, внаслідок чого колаборанти посилюють свою охорону та готуються втікати до Криму.
Джерело: ОК Південь