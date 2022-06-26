Реакція на обстріли Києва має бути миттєвою: Резніков назвав дві складові

Червень, 26 в 20:13

Росія 26 червня вчинила чергові воєнні злочини, обстрілявши ракетами Київ та низку інших мирних українських міст. Міністр оборони України Олексій Резніков вважає це стратегічним викликом для безпеки усієї Європи, який не можна лишити без відповіді.

– Швидка відповідь на цей виклик має складатися з двох частин. Перша – це посилення санкцій. Щоб РФ не могла виготовляти і підтримувати у робочому стані високотехнологічну зброю, яка зараз містить безліч комплектуючих, що постачаються компаніями з країн НАТО, – уточнив він.

Швидке розгортання ефективної системи ПВО/ПРО в Україні має стати другою частиною відповіді, вважає очільник МОУ.

– Це додаткові 500-1000 км безпеки для кожного європейського міста. Це дуже наочний і логічний крок, який має бути закріплений у стратегії НАТО, – додав він.

Якщо ж говорити про довгострокову відповідь, то, за словами Резнікова, вона очевидна – “умовою діалогу про відновлення відносин цивілізованого світу з Росією має стати демілітаризація щонайменше європейської частини держави-терориста”.

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26 червня Росія завдала ракетного удару по житловому будинку у Києві. Із-під завалів рятувальники дістали семирічну дівчинку та її матір, а потім і загиблого чоловіка. Загалом постраждало шестеро мешкнців будинку.