РФ використовує платформи у Чорному морі, як щит, ховаючи за ними свої військові кораблі – експерт

Червень, 26 в 22:41

Росія використовує платформи в Чорному морі як щит, за яким ховає малі кораблі Чорноморського флоту РФ.

Про це в ефірі Фейгін Live заявив військовий експерт Олег Жданов.

– І у Чорному морі триває спецоперація. Сьогодні вдарили ще по одній платформі. Їх використовують не лише як центри розвідки та коригування вогню, а й як щит — за платформами ховалися малі кораблі Чорноморського флоту рф, – каже військовий експерт.

Нагадаємо, що 20 червня повідомлялось, що українські військові завдали удару по бурових установках привласненого Росією Чорноморнафтогазу, які ще називають вишками Бойка. Так звані вишки Бойка (дві бурові установки) у березні 2014 року захопили російські окупанти.