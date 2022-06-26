Росія намагається залякати українців масованими ракетними ударами – Маляр
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр вважає, що Росія посилює ракетні удари по території нашої країни, бо хоче залякати українців.
Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.
За її словами, російський ворог усіма силами намагається похитнути нашу впевненість у своїх силах, залякуючи ракетними ударами.
І кожен успішний крок України буде дратувати Росію і збільшувати її агресію.
– Це війна за наше існування. Тільки об’єднавшись разом, ми зможемо вижити і перемогти. Однієї віри у перемогу замало – на неї всі повинні зараз працювати, – наголошує Маляр.
Заступниця міністра оборони закликає не боятися ворога, адже страх – це шлях до поразки.
– Ми потужна нація. Поки ми згуртовані і сильні духом, нас – не зламати. Мій рідний Києве – ти стояв і будеш стояти! – наголосила Ганна Маляр.
Радник голови Офісу президента Олексій Арестович попереджає, що сьогодні впродовж усього дня російський ворог може “працювати” по Києву.
Фото: Ганна Маляр