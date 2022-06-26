Росія намагається залякати українців масованими ракетними ударами – Маляр

Червень, 26 в 13:05

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр вважає, що Росія посилює ракетні удари по території нашої країни, бо хоче залякати українців.

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, російський ворог усіма силами намагається похитнути нашу впевненість у своїх силах, залякуючи ракетними ударами.

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І кожен успішний крок України буде дратувати Росію і збільшувати її агресію.

– Це війна за наше існування. Тільки об’єднавшись разом, ми зможемо вижити і перемогти. Однієї віри у перемогу замало – на неї всі повинні зараз працювати, – наголошує Маляр.

Заступниця міністра оборони закликає не боятися ворога, адже страх – це шлях до поразки.

– Ми потужна нація. Поки ми згуртовані і сильні духом, нас – не зламати. Мій рідний Києве – ти стояв і будеш стояти! – наголосила Ганна Маляр.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович попереджає, що сьогодні впродовж усього дня російський ворог може “працювати” по Києву.

Фото: Ганна Маляр