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Факти / Україна

У Чорному морі повторно завдали удару по вежі Чорноморнафтогазу – ЗМІ

Маліновська Ангеліна, Редактор сайту
Потребує перевірки
Чорне море

У Чорному морі повторно завдали удару по вежі Чорноморнафтогазу. Підтвердження з боку офіційних структур поки що не було.

Удар було завдано сьогодні вночі по самопідйомній плавучій буровій установці (СПБУ) Таврида.

Снаряд потрапив у вертолітний майданчик, залишивши дірку діаметром майже п’ять метрів. Постраждалих від обстрілу немає.

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Нагадаємо, що 20 червня бурові платформи Чорноморнафтогазу вже ставали об’єктами ударів ЗСУ. Тоді зникли безвісти семеро людей, а п’ятеро отримали поранення.

А 26 червня в Одесі під час повітряної тривоги пролунав вибух. Ворог атакував Одещину двома протикорабельними ракетами типу Онікс.

Джерело: Baza

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