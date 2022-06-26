Український десантник із Ігли збив ворожий вертоліт Ка-52

Червень, 26 в 18:50

Вранці 26 червня боєць 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ прицільним пострілом із переносного зенітно-ракетного комплексу Ігла збив російський вертоліт Ка-52 Алігатор, повідомляє Міноборони.

– Наш розрахунок заступив на бойове чергування. Приблизно о восьмій годині ранку зі сторони противника в небі з’явилося три ворожі Ка-52. Коли вертольоти наблизилися, я навів на ціль свій ПЗРК Ігла і здійснив пуск, – розповів десантник.

За його словами, з підбитого Ка-52 повалив густий дим.

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За даними Генштабу ЗСУ, з початку посномасштабного вторгнення Росії українські військові знищили 217 ворожих літаків, 184 гелікоптери, а ще – 630 безпілотників, 139 крилатих ракет та 99 систем ППО.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 123-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.