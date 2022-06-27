Вертоліт РФ Ка-52 Алігатор був збитий миколаївськими десантниками
У неділю, 26 червня, Миколаївські десантники збили російський гелікоптер Ка-52 Алігатор. Про це повідомила прес-служба 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШУ ЗС України.
– Грізна новітня техніка окупантів була назавжди приземлена з ПЗРК Ігла. Смерть російським окупантам! ДШВ – завжди перші! Слава Україні! – йдеться у повідомленні, опублікованому на сторінці бригади у соцмережі Facebook.
Нагадаємо, днями жесантники відзвітували про знищення 22 червня силами протиповітряної оборони російського розвідувально-ударного вертольота Ка-52 Алігатор на східному напрямку.
Знищив російських гвинтокрил український стрілець-зенітник Назар, який присвятив це своїй дитині, якій нещодавно виповнився перший місяць.
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