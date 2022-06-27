Військовий експерт назвав два напрямки на Луганщині, де слід очікувати наступний удар РФ

Червень, 26 в 23:03

Наступальна активність Росії зосереджена в районі Луганської області і наступний удар, на думку військового експерта Олега Жданова, припаде на Краматорськ та Слов’янськ.

– Вони, швидше за все, намагатимуться йти з південного флангу, від Бахмута йти на Краматорськ, від Ізюма йти на Краматорськ. Ось із двох сторін вони намагатимуться продавити. Там найбільші угруповання, у районі Ізюму 20 батальйонів тактичних груп, у районі Алчевська 17 батальйонів тактичних груп, – каже експерт.

Також Жданов зауважив, що ворог має невелике накопичення на Запорізькому напрямку.

– І може бути або Харків, або Запоріжжя буде обрано як напрям другого удару, для того щоб розтягувати сили ЗСУ, – повідомив він.