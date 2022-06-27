Військовий експерт пояснив, чому Росія посилила ракетні обстріли України

Червень, 26 в 22:00

Посилення ракетних обстрілів України з боку Росії обумовлено успіхами нашої країни на фронта. Крім того причиною збільшення ракетних ударів є і політичні рішення, найуспішніших з яких – надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

Про це в ефірі Фейгін Live заявив військовий експерт Олег Жданов.

– Сьогодні засідає Велика сімка і там Україна – центральна тема. Вже є попередні домовленності посилювати санкційний тиск на РФ. На днях повинен відбутися саміт НАТО. А так я гадаю (причина посилення ракетних обстрілів, – Ред.) це військові перемоги, це операція на острові Зміїний. Успішна операція. Тож через те, що на фронті ескалувати конфлікт не можуть, тому залишаються лише ракети., – каже Жданов.

Нагадаємо, що 26 червня Росія завдала ракетного удару по Києву, в наслідок якого було зруйновано дев’ятиповерхівку у Шевченківському районі. Наразі офіційно відомо про одного загиблого.