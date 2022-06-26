Червень, 26 в 11:20

Українські воїни за допомогою американських систем залпового вогню HIMARS знищили два командні пункти ворожої армії.

Перша уражена ціль – командний пункт 20 армії Західного військового округу ЗС РФ (в/ч 89425, Воронеж), що дислокувався у будівлі школи в місті Ізюм.

Другою ціллю став передовий пункт управління десантних військ ЗС РФ.

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Крім того, в командуванні Сил спеціальних операцій ЗСУ повідомили, що наші воїни на Донеччині виявили колону ворожої техніки, зокрема: шість РСЗВ Ураган, транспортно-заряджальні машини, бензовози, вантажівки, машини управління вогнем, БТР та БМП.

– Вдало навівши артилерію, воїни ССО корегували вогонь українських гармат, поки ті розносили ворожу техніку на шмаття, – наголосили в командуванні Сил спеціальних операцій ЗСУ.

23 червня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що до України прибули перші ракетні системи HIMARS.

Згодом з’явилося відео, як українські військові вже почали застосовувати на фронті американські ракетні системи HIMARS.

Джерело: InformNapalm, Сили спеціальних операцій ЗСУ

Фото: Сили спеціальних операцій ЗСУ