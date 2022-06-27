Карта бойових дій на 27.06.2022 – ситуація на фронті

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27 червня російські військові завдають авіаударів та обстрілюють українські населені пункти зі ствольної та реактивної артилерії.

Карта бойових дій в Україні на 27.06.2022

На Волинському та Поліському напрямках Генеральний штаб Збройних сил України не виявив ознак того, що ворог формує наступальні угруповання.

Однак, додають у Генштабі, керівництво Республіки Білорусь продовжує надавати військову підтримку Російській Федерації.

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Зокрема, українській стороні відомо про те, що до Бєлгородської області відправлено до 20 вагонів чергової партії боєприпасів.

На Сіверському напрямку росіяни посилено охороняють ділянку кордону з Україною та продовжують обстрілювати цивільну та військову інфраструктури.

Зокрема, під ворожим вогнем перебували 26 червня райони населених пунктів Хрінівка та Янжулівка Чернігівської області.

Також завдано авіаційних ударів по Славгороду Сумської області.

На Слобожанському напрямку росіяни обстрілюють підрозділи Сил оборони, ведуть радіотехнічну розвідку та радіоелектронну боротьбу.

На Харківському напрямку армія РФ била із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах Харкова, Шевелівки, Піщаного, Чугуєва, Шестакового, Замулівки та Руської Лозової.

26 червня окупанти дистанційно мінували місцевість поблизу Федорівки, Українки, Замулівки, Шестакового та Перемоги.

Натомість штурмові дії росіян в районі Дементіївки та Питомника успіху не мали.

На Слов’янському напрямку ворог зосереджує зусилля в напрямку Долини.

Зафіксовано обстріли із ствольної та реактивної артилерії в районах Богородичного, Адамівки, Хрестища, Грушувахи, Світличного й Курульки.

Також окупанти завдали авіаудару неподалік Довгенького.

Триває бій у бік Мазанівки. Там росіяни наступають, прагнучи покращити тактичне положення.

На Донецькому напрямку окупанти за підтримки артилерії намагаються блокувати Лисичанськ із півдня.

У районі міста штурмова авіація РФ завдала авіаудару.

Під обстрілом перебуває цивільна та військова інфраструктура в районах Лисичанська, Вовчоярівки, Лоскутівки та Верхньокам’янки.

Тривають бойові дії в районі Вовчоярівки. Поблизу Верхньокам’янки Сили оборони завдали ворогу значних втрат, змусивши його відійти.

На Краматорському напрямку окупанти обстріляли з артилерії райони Райгородка та Маяків.

Позиції українських військових у районах населених пунктів Спірне, Берестове, Білогорівка, Клинове та Зайцеве на Бахмутському напрямку перебували під обстрілом мінометів, ствольної та реактивної артилерії РФ.

Удар армійської авіації зафіксовано біля Покровського.

За даними Генерального штабу ЗСУ, українські військові виявили та знешкодили диверсійно-розвідувальні групи поблизу Спірного та Яковлівки, а також відбили штурм у напрямку Клинового.

Зупинили та змусили ворога відійти під час наступу в районах населених пунктів Берестове та Вершина. Нині росіяни проводять облаштування нових позицій, зокрема, і блокпостів у районі Миколаївки.

Під обстрілом ствольної та реактивної артилерії РФ 26 червня перебували позиції ЗСУ вздовж лінії зіткнення на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

Завдано авіаударів у районах населених пунктів Красногорівка, Веселе, Вугледар, Шевченко, Причистівка, Мар’їнка та Павлівка.

Ракетно-авіаційний удар зафіксовано по Авдіївці. Поблизу Марʼїнки українські військові придушили спробу росіян просунутись уперед.

На Південнобузькому напрямку російські військові утримують зайняті рубежі, ведуть розвідку та удосконалюють інженерне обладнання позицій.

Під вогнем ворожої ствольної та реактивної артилерії перебуває цивільна та військова інфраструктура в районах Великої Костромки, Потьомкиного, Князівки, Партизанського, Квітневого, Степової Долини.

Українська ж авіація завдала кількох вдалих авіаударів по скупченнях ворога.

У акваторії Чорного моря окупанти утримують у готовності до завдання ракетних ударів два носії високоточної зброї.

Втрати РФ на 27 червня 2022

особового складу – близько 35 тис. (+150),

танків ‒ 1 552 (+20),

бойових броньованих машин ‒ 3 687 (+28),

артилерійських систем – 771 (+7),

реактивних систем залпового вогню – 243,

засобів протиповітряної оборони – 101 (+2),

літаків – 217,

гелікоптерів – 184,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 636 (+6),

крилатих ракет – 139,

кораблів (катерів) – 14,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 575 (+11),

спеціальної техніки – 60.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 124-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.