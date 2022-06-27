Червень, 27 в 0:01

Президент України Володимир Зеленський після ранкових обстрілів Києва звернувся до російських військових, які безпосередньо причетні до запуску ракет по території України.

– Всі льотчики, диспетчери, техніки та інші люди, які забезпечують запуск ракет Україною, повинні розуміти: ми всіх вас знайдемо. Кожен із вас відповідатиме за ці удари. І якщо хтось думає, що уникне відповідальності, сказавши, що такий був наказ, – ви помиляєтеся, – зазначив він під час вечірнього звернення.

Очільник держави запевнив, що кожен з них нестиме відповідальність в суді, адже обстріли житлових будинків є воєнним злочином.

– Суд – ось що на вас усіх чекає. І ви не сховаєтесь ніде – ні на берегах Каспійського моря, над яким запускаються ваші ракети, ні в Білорусі. Ніде, – каже він.

Зараз дивляться

Також Зеленський заявив, що Росія втягує народ Білорусі у війну навіть активніше, ніж було раніше та закликав людей не брати участі у війні проти України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 123-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.