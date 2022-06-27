Червень, 27 в 19:16

На Миколаївщині 1 березня тероборонівці захопили російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс (ЗРГК) Панцирь-С1. Вартість такої машини становить $15 млн.

Факти ICTV вирішили поцікавитися, що це за комплекс, та де російські військові його хотіли використати в Україні.

Так, зенітний комплекс спалили у місті Баштанка, що на Миколаївщині. Тоді в мережі опублікували відео захопленого Панциря-С1.

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4 березня знову ж таки біля Баштанки захопили колону техніки російський військових, зокрема: вантажівки, машину зв’язку та ЗРГК Панцирь-С1.

Згодом журналіст Юрій Бутусов повідомив про захоплення третього Панциря-С1. Проте, де саме це сталося, не вказав. Офіційно факт захоплення третього Панциря поки що не підтвердили.

27 червня ЗСУ знищили ще один російський ЗРК Панцир-С1 на острові Зміїний. Українські військові завдали більше 10 влучних ударів по позиціях ворога.

Начальник об`єднаного координаційного пресцентру сил охорони та оборони півдня України Наталія Гуменюк зазначила, що вони ще дорозвідують результати інших уражень, проте вже мають перший звіт, що вчергове було уражено один зенітно-ракетний комплекс Панцир-С1.

Панцирь-С1 – це російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс. Він використовується для ближнього прикриття цивільних та військових об’єктів від повітряного нападу. Також може захищати об’єкт від наземних та надводних загроз.

Машину розробило тульське Конструкторське бюро приладобудування. Комплекс створили у 1994 році, з того часу його модернізували. Наприкінці 2012 року ЗРГК Панцирь-С1 взяли на озброєння армії РФ.

Час розгортання комплексу – до 5 хвилин. Боєкомплект Панцирь-С1: 12 ракет 57Е6-Е, 1400 снарядів. Ракетами може вражати цілі на висоті до 15 км і на відстані до 20 км; снаряди можуть летіти на відстань до 4 км.