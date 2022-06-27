Перша виставка за кордоном: у Польщі покажуть знищену техніку РФ

Червень, 27 в 11:58

27 червня Україна покаже знищену російську техніку у Варшаві на Замковій площі. Це буде перша виставка за кордоном.

За інформацією Міноборони України, відвідувачі виставки можуть побачити такі зразки знищеної або захопленої російської техніки:

основний бойовий танк російської армії – Т72Б;

152-мм самохідна артилерійська установка Мста-С;

зразки снарядів РСЗВ Ураган та Смерч.

Від початку повномасштабної війни проти України російська армія втратила майже 35 тис. особового складу і понад 1,5 тис. танків.

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За даними Генерального штабу Збройних сил України, за останню добу ворог зазнав найбільших втрат на Бахмутському та Курахівському напрямках.

Також українські військові вже знищили 217 ворожих літаків і 184 гелікоптери.