Червень, 27 в 17:33

Повномасштабна війна, яку Росія розв’язала проти України, є колоніальною війною. Доказом цьому є аргументи, які наводила країна-агресор на початку вторгнення.

Про це поінформував американський історик, професор Єльського університету Тімоті Снайдер під час виступу на Global Media Forum у Бонні (Німеччина).

За його словами, протягом 500 років європейці під час завоювань різних частин світ наводили ті ж аргументи, що і Кремль у 2022 році.

Зараз дивляться

– Вони говорили, що ці люди не є нацією або ця політична організація не є державою. Невипадково той самий набір аргументів висунула Росія щодо України. У цьому сенсі російська війна в Україні є продовженням специфічної європейської традиції колоніальних воєн, – наголосив Снайдер.

Історик також звернув увагу на позицію Москви щодо виникнення можливого глобального голоду через блокаду експорту продовольства з України. За його словами, це також підтверджує колоніальні прагнення РФ.

– Російська блокада українських портів та неможливість експорту українських продуктів свідчить про те, що люди в Африці та Азії також не мають значення для Росії: вони голодують, щоб світ міг звинуватити в цьому українців, – зазначив Тімоті Снайдер.

Він пояснив, що в історії колоніалізму важливою є ідея об’єктивізації, коли людина розглядається не як особистість, а як засіб досягнення певної мети. За словами Снайдера, зараз у діях РФ спостерігається подвійна об’єктивізація: українці не розглядаються як народ, а жителі Африки та Азії, які можуть постраждати від голоду, не розглядаються як люди (для Кремля вони лише об’єкти у російській пропагандистській кампанії).

У зв’язку з цим Снайдер наголосив, що журналісти повинні надавати право голосу мешканцям України, Азії та Африки, щоб “побачити всі частини цієї історії в сукупності” та протидіяти пропаганді РФ.

Згідно з прогнозами керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, російські війська навряд чи добровільно залишать територію нашої країни, попри те, що вони деморалізовані. За словами Буданова, якщо Росія зараз визнає, що не змогла перемогти Україну, це буде крахом системи та державності.

Водночас очільник ГУР прогнозує, що в серпні настане переломний момент у повномасштабній війні РФ проти України, а до кінця року масштабні бойові дії практично припиняться.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ