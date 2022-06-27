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Факти / Україна

РФ за добу випустила понад 150 снарядів і мін по Сумщині: є загиблий і поранений

Маліновська Ангеліна, Редактор сайту
РФ за добу випустила понад 150 снарядів і мін по Сумщині: є загиблий і поранений

За 26 червня російські війська обстріляли Сумську область зі ствольної та реактивної артилерії, завдали удару з гелікоптерів. Загалом було випущено понад 150 снарядів та мін.

В результаті злочинних дій РФ одна людина загинула, ще одна поранена.

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Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

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За його даними, постраждали території чотирьох громад – Юнаківської, Білопільської, Краснопільської та Шалигінської.

– Цей день у нас пройшов під постійними обстрілами. Вороги зі своєї території вели вогонь зі ствольної та реактивної артилерії. Випускали некеровані ракети з гелікоптерів. Найбільше постраждала Краснопільська громада – сюди було близько сотні прильотів за день. На території сіл громади пошкоджені приватні господарчі споруди, водонапірна башта, ферма. Одна людина загинула, одна – в лікарні, – написав Живицький на своїй сторінці в Telegram.

Джерело: Дмитро Живицький

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