Червень, 27 в 22:44

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав до збільшення поставок зброї Україні та посилення санкцій проти РФ у відповідь на ракетний обстріл ТЦ у Кременчуці.

Про це він написав на особистій сторінці у Twitter.

– Великий торговий центр у Кременчуці з сотнями мирних жителів постраждав від російського удару. Росія – це ганьба для людства, і вона має стикнутися з наслідками. Відповіддю має бути більше важкої зброї для України, більше санкцій проти Росії і більше бізнесу, який залишає Росію, – написав Кулеба.

Large shopping mall in Kremenchuk with hundreds of civilians inside has been hit by a Russian strike. Russia is a disgrace to humanity and it must face consequences. The response should be more heavy arms for Ukraine, more sanctions on Russia, and more businesses leaving Russia. pic.twitter.com/Uvi6fbyShK Зараз дивляться — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 27, 2022

Його пост опублікувала міністр закордонних справ Великобританії Елізабет Трасс, назвавши ракетний обстріл ТЦ “варварським та шокуючим”.

– Це шокуючий та варварський напад на ні в чому не винних мирних жителів, мої думки з усіма постраждалими, – написала вона.

Зазначимо, що 27 червня російські окупанти завдали ракетного удару по ТЦ у Кременчуці, де перебувало близько тисячі людей.

Наразі невідома точна кількість жертв. Однак вже підтверджено інформацію про 13 загиблих жителів, серед поранених є діти. Площа пожежі, що виникла в будівлі ТЦ внаслідок влучення ракети, досягла 10,3 тис. кв.