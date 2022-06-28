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Факти / Україна

Росія – ганьба для людства: Кулеба закликав надати більше зброї після обстрілу ТЦ у Кременчуці

Валентина Чорна, редакторка розділу Lifestyle
Дмитро Кулеба
Фото: УНІАН

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав до збільшення поставок зброї Україні та посилення санкцій проти РФ у відповідь на ракетний обстріл ТЦ у Кременчуці.

Про це він написав на особистій сторінці у Twitter.

– Великий торговий центр у Кременчуці з сотнями мирних жителів постраждав від російського удару. Росія – це ганьба для людства, і вона має стикнутися з наслідками. Відповіддю має бути більше важкої зброї для України, більше санкцій проти Росії і більше бізнесу, який залишає Росію, – написав Кулеба.

Його пост опублікувала міністр закордонних справ Великобританії Елізабет Трасс, назвавши ракетний обстріл ТЦ “варварським та шокуючим”.

– Це шокуючий та варварський напад на ні в чому не винних мирних жителів, мої думки з усіма постраждалими, – написала вона.

Зазначимо, що 27 червня російські окупанти завдали ракетного удару по ТЦ у Кременчуці, де перебувало близько тисячі людей.

Наразі невідома точна кількість жертв. Однак вже підтверджено інформацію про 13 загиблих жителів, серед поранених є діти. Площа пожежі, що виникла в будівлі ТЦ внаслідок влучення ракети, досягла 10,3 тис. кв.

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