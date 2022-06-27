Червень, 27 в 17:53

Співробітники Служби безпеки України затримали агента РФ, який розробив концепцію створення так званої Миколаївської народної республіки.

За даними відомства, ним виявився колишній депутат міської ради Миколаєва. Перед повномасштабним вторгненням російських військ чоловік підготував документальне, правове та суспільно-політичне “обґрунтування” для створення фейкової республіки у межах області.

– Відповідно до вилучених у нього під час обшуку документів, Миколаївщина повинна була заявити про вихід з-під юрисдикції та державно-адміністративного складу України, проголосивши себе МНР. А потім перейти на російську мову, отримати власні “герб, прапор і гімн”, – повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

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У концепції, яку розробив затриманий, псевдоутворення мало б перейти до складу РФ. У разі захоплення Миколаївської області російські спецслужби пообіцяли агенту одну з керівних посад.

– Тому фігурант не тільки готував “концепції”, а й надавав інформацію про підрозділи ЗСУ на території обласного центру. У ході санкціонованого обшуку вилучено беззаперечні докази його причетності до протиправної діяльності, а саме: переписка з представниками спецслужб РФ, російська та радянська символіка, особисті нотатки щодо створення та діяльності так званої МНР, – йдеться у повідомленні.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у державній зраді. Тривають невідкладні слідчі та процесуальні дії.