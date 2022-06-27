Статус кандидата в України не забиратимуть – посол про вимоги ЄС
Війна Росії проти України може ускладнити виконання вимог для вступу до Євросоюзу.
Зокрема, за словами представника України при Європейському Союзі Всеволода Ченцова, ідеться про реформи Служби безпеки України та Нацполіції.
– Безумовно, війна є тим чинником, який може ускладнити чи відтягнути в часі реалізацію реформи СБУ та Нацполіції.
В умовах війни нам треба зосередитися на боротьбі зі злочинністю, а СБУ відіграє дуже важливу роль у подоланні агресії, диверсійної діяльності, займається контррозвідкою. Тому треба буде враховувати ці реалії, – зауважив Всеволод Ченцов.
За його словами, українські дипломати в Брюсселі закликатимуть колег до конструктивного підходу та допомоги Україні в підготовці чи впровадженні реформ в умовах війни.
– Усі усвідомлюють, у якій ситуацій зараз перебуває Україна, а також те, що, навіть попри війну, ми все ж таки рухаємося в напрямку реформ, зокрема, окреслених Комісією, – сказав Ченцов.
Наше завдання – виконувати запропоновані нам кроки, рухатися в бік початку переговорів. Жодних погроз, що цей статус можуть відібрати або якимось чином призупинити, взагалі не звучать, – наголосив Ченцов.
На переконання представника України при ЄС, Україна на шляху до реформ не починає все з нуля, а має завершити кілька кроків.
– Коли ми говоримо про Конституційний суд, то ідеться про призначення суддів, удосконалення законодавства, у сфері правосуддя – про призначення Ради доброчесності та завершення започаткованих реформ.
23 червня Україна здобула статус кандидата на членство до Європейського Союзу.
На саміті в Брюсселі рішення офіційно підтримали 27 країн-членів ЄС.