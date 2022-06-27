Статус кандидата в України не забиратимуть – посол про вимоги ЄС

Червень, 27 в 13:49

Війна Росії проти України може ускладнити виконання вимог для вступу до Євросоюзу.

Зокрема, за словами представника України при Європейському Союзі Всеволода Ченцова, ідеться про реформи Служби безпеки України та Нацполіції.

– Безумовно, війна є тим чинником, який може ускладнити чи відтягнути в часі реалізацію реформи СБУ та Нацполіції. В умовах війни нам треба зосередитися на боротьбі зі злочинністю, а СБУ відіграє дуже важливу роль у подоланні агресії, диверсійної діяльності, займається контррозвідкою. Тому треба буде враховувати ці реалії, – зауважив Всеволод Ченцов.

За його словами, українські дипломати в Брюсселі закликатимуть колег до конструктивного підходу та допомоги Україні в підготовці чи впровадженні реформ в умовах війни.

Зараз дивляться

– Усі усвідомлюють, у якій ситуацій зараз перебуває Україна, а також те, що, навіть попри війну, ми все ж таки рухаємося в напрямку реформ, зокрема, окреслених Комісією, – сказав Ченцов. Наше завдання – виконувати запропоновані нам кроки, рухатися в бік початку переговорів. Жодних погроз, що цей статус можуть відібрати або якимось чином призупинити, взагалі не звучать, – наголосив Ченцов.

На переконання представника України при ЄС, Україна на шляху до реформ не починає все з нуля, а має завершити кілька кроків.

– Коли ми говоримо про Конституційний суд, то ідеться про призначення суддів, удосконалення законодавства, у сфері правосуддя – про призначення Ради доброчесності та завершення започаткованих реформ.

23 червня Україна здобула статус кандидата на членство до Європейського Союзу.

На саміті в Брюсселі рішення офіційно підтримали 27 країн-членів ЄС.