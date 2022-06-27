Червень, 27 в 15:10

У Дніпрі 27 червня було чути вибухи.

Про це повідомляють місцеві мешканці. Водночас поки що офіційної інформації щодо вибухів у Дніпрі немає.

Зазначимо, що під час вибухів у Дніпрі не була оголошена повітряна тривога.

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Крім того, у Дніпропетровській ОВА повідомляли, що протягом цієї ночі в області було декілька сигналів повітряної тривоги, але минулося без обстрілів.

А 26 червня російські загарбники обстрілювали Зеленодольську громаду, що у Криворізькому районі. Внаслідок ворожих атак сталася пожежа на території одного з дачних кооперативів, пошкоджено декілька багатоповерхівок, будівлю ДЮСШ, пошти та будинку культури.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 124-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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