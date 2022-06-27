Червень, 27 в 18:35

У понеділок, 27 червня, російські війська знову обстріляли Харків та область. Під ворожий обстріл потрапив район Північна Салтівка.

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок чергової атаки поранено 19 людей, серед яких 4 дитини. Щонайменше 4 харків’ян загинули. Дані щодо кількості постраждалих оновлюються.

– Медики надають всю необхідну допомогу. Окупанти влучали по дворах, вулицях – винятково цивільна інфраструктура, де лише мирні жителі. Ворог свідомо тероризує цивільне населення. Закликаю усіх бути максимально обережними, – написав Синєгубов.

Голова ОВА радить не виходити на вулицю без нагальної потреби і не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

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– Росіяни продовжують завдавати ударів по Харкову та області, зокрема по Північній Салтівці. Не ігноруйте сигнали тривоги та перебувайте в укриттях! – закликали у Харківській ОВА.

Зазначимо, що окупанти регулярно обстрілюють Харків та населені пункти в області.

У неділю, 26 червня, під ворожий обстріл потрапив Чугуївський район Харківщини. Внаслідок цього загинули двоє людей, одна – дістала поранення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 124-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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