Червень, 27 в 9:41

Після вихідних курс валют в Україні дещо змінився. Станом на ранок 27 червня, згідно з курсом НБУ, євро здорожчав на 3 копійки і тепер становить 30,76 грн.

Водночас вартість американської валюти залишається незмінною. Курс долара 27 червня становить 29,24 грн.

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На чорному ринку долар купують у середньому за ціною 35,46 грн, а продають – за 35,75 грн. Купівля євро на чорному ринку коливається в межах 37,30 грн, а продаж – від 37,60 грн.

В обмінниках долар купують за 35,40 грн, а євро – за 37,27. Продають американську валюту за 35,50, а євро – за 37,47 грн.

Відділення Приватбанку 27 червня пропонують такий курс валют

Курс валют у відділеннях Ощадбанку