Червень, 27 в 21:20

З території Білорусі очікується продовження авіа та ракетних ударів по населеним пунктам України.

Також не виключають провокацій з боку білоруських військ у прикордонних з нашою державою районах. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу 27 квітня.

– На Волинському і Поліському напрямках не виключається проведення демонстративних і провокаційних дій з боку підрозділів Збройних сил Республіки Білорусь в прикордонних з Україною районах, а також посилення ведення розвідки для уточнення позицій і характеру діяльності наших військ, – йдеться у повідомленні.

У Генштабі вкотре закликали українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

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Раніше ми писали, що Білорусь продовжує надавати військову підтримку Російській Федерації.

Зокрема, уряд країни відправив до РФ до 20 вагонів із боєприпасами. Також у Генштабі фіксують підготовку окремими підрозділами ЗС РФ диверсійно-розвідувальних груп для їх подальших дій на території України.