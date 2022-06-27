ЗСУ знищили ще один російський ЗРК Панцир-С1 на острові Зміїний

Червень, 27 в 13:59

Операція на острові Зміїний триває. Сьогодні вночі українські військові завдали більше 10 влучних ударів по позиціях ворога, повідомила на брифінгу начальник об`єднаного координаційного пресцентру сил охорони та оборони півдня України Наталія Гуменюк.

– Ми дорозвідуємо результати уражень, але вже зараз маємо перший звіт про те, що вчергове уражено ще один зенітно-ракетний комплекс Панцир-С1, – уточнила вона.

За її словами, у Чорному морі зараз знаходяться кілька російських катерів з 16 крилатими ракетами на борту.

Зараз дивляться

Нагадаємо, 21 червня на Зміїному ЗСУ також влучили у ворожий РЗК Панцир-С1, станцію радіолокації та автомобільну техніку.

Наступного дня з’явилися супутникові фото від Osint-88, де видно пошкодження російської техніки та зброї.