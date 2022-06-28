Червень, 28 в 9:52

У вівторок, 28 червня, президент Володимир Зеленський опублікував відеозвернення до українців на честь Дня Конституції-2022.

Він наголосив, що саме Конституція – наш докладний портрет, її норми дозволяють розшифрувати генетичний код нашої нації та знайти відповідь на два головні питання: що таке Україна та хто такі українці.

– Конституція України – це точка розвитку, до якої ми дійшли як держава та суспільство за віки історії. Державний устрій – це наш інтелект, форма правління, яка показує, чи ми перейшли на наступний рівень цивілізації чи застрягли в ері тиранії та диктатури, – заявив глава держави.

Він додав, що саме Конституція, як рентген, показує наші сильні та слабкі сторони, наші принципи, цінності та ідеали, рівень свободи та права, які ми готові захищати. А також – рівень зрілості та зобов’язання, які ми готові виконувати.

Зараз дивляться

Президент нагадав, що ми затвердили основний закон держави 26 років тому, і тепер основним законом для нас став захист цього закону.

– Не ми розпочали війну. Не ми першими стріляли і ми першими напали. Ми захищаємо Україну, яка є суверенною, незалежною, демократичною, соціальною та правовою країною, – наголосив Зеленський.

Володимир Зеленський зазначив, що наш суверенітет поширюється на всю нашу територію, яка в рамках існуючих кордонів є цілісною і недоторканною, а тому на сході та заході, на півдні та півночі, і в центрі – наш народ героїчно б’ється за ці принципи і другу статтю Конституції, стримуючи другу армію світу, якій все одно на всі погрози та ризики Третьої світової війни.

– Але нам не все одно на норми третьої статті Конституції: людина, її життя та здоров’я, честь та гідність, недоторканність, безпека – це найвища соціальна цінність. І наші люди, ціною життя, здоров’я та безпеки, захищають цей принцип. З честю та гідністю. Для нас норма – захищати цю та інші норми, – заявив президент.

Він наголосив, що ми битимемося за кожен метр своєї землі до останнього ковтка повітря, бо змінювати конституційний лад в Україні може лише народ, ніхто не може узурпувати владу.

– Ми добре знаємо, що таке демократія. Ми маємо право на протести, демонстрації. Це конституційна стаття, а в когось вона кримінальна, – повідомив Зеленський.

Президент також нагадав про Конституцію Пилипа Орлика, яку називають першою письмовою Конституцією Європи. Він повідомив, що її перекладуть з латини українською і десятки тисяч екземплярів розішлють у різні школи України.