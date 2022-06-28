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Українські військові зупинили штурм окупантів на Харківському та Слов’янському напрямках. А в екваторії Чорного моря перебуває два носії крилатих ракет морського базування типу Калібр.

Карта бойових дій в Україні на 27.06.2022

За даними Генерального штабу ЗСУ, на Волинському та Поліському напрямках у ЗС Республіки Білорусь відзначається проведення планового тренування із залучення вузлів зв’язку пунктів управління.

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На Сіверському напрямку росіяни обстріляли зі ствольної та реактивної артилерії Покровку, Старикове, Порозок та Верхню Пожню Сумської області.

Війська РФ продовжують штурмові дії на Харківському напрямку для покращення тактичного положення та сковування дій ЗСУ. Ворог завдав авіаудару в районі населеного пункту Явірське та обстріляв з артилерії елементи інфраструктури в районах населених пунктів Харків, Руська Лозова, Старий Салтів, Перемога, Чепіль та Мілова.

Водночас ЗСУ успішно відбили штурм росіян у напрямку Довгалівка — Залиман. Окупанти відійшли.

На Слов’янському напрямку ворог веде штурмові дії в напрямку Довгеньке – Долина та створює умови для наступу на Слов’янськ. Основні зусилля зосереджує на продовженні наступу на напрямку Ізюм — Слов’янськ.

На Лисичанському напрямку, ворог веде штурмові дії у напрямку Вовчоярівка – південна околиця Лисичанського НПЗ. Не полишає надії взяти під контроль автодорогу Бахмут – Лисичанськ.

Українські захисники відбили штурм у напрямку Єгорівка – Павлівка. Ворог із втратами відійшов.

На Південнобузькому напрямку противник основні зусилля зосереджує на утриманні раніше зайнятих рубежів, недопущенні проведення контрнаступальних дій у Херсонській та Миколаївській областях. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Потьомкине.

У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває два носії крилатих ракет морського базування типу Калібр.

Ударна авіація Повітряних Сил завдала потужних авіаударів по позиціях окупантів.

Фактично на усіх напрямках ведення бойових дій українські штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24М здійснили до двадцяти групових бойових вильотів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 125-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Генштаб ЗСУ, ISW