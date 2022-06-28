Мер Житомира не відкидає можливості нападу з боку Білорусі

Червень, 28 в 19:52

Якщо кілька тижнів тому ймовірність нападу білоруської армії на Україну була невисока, зараз ситуація змінюється, заявив мер Житомира Сергій Сухомлин після урочистостей з нагоди Дня Конституції України.

– Йде спроба втягнути у війну білоруську армію безпосередньо з території Білорусі проти України. Тому, якщо кілька тижнів тому я говорив, що ймовірність нападу білоруської армії на Україну невисока, то зараз ситуація змінюється дуже сильно. Будемо дивитися, але ми точно будемо готові до цього, – наголосив міський голова.

Сухомлин також пояснив, чому закликав житомирян до обережності під час повітряних тривог 27-28 червня.

За його словами, він отримав інформацію із офіційних джерел про загрозу ракетного удару по Житомиру.

Зараз дивляться

– Слава Богу, сьогодні інформація не підтвердилася і все було тихо. Але також може бути, що на це вплинула реакція світу на Кременчук, внаслідок чого РФ посунула ті плани, які були. Бо вчора, за моїми даними, мав бути удар по околицях Житомира і по самому місту, – додав мер.

Вранці 25 червня РФ завдала масованого ракетного удару по Житомиру та області. Загалом з територіх Білорусі було випущено близько 30 ракет, з яких 10 вдалося збити.

Внаслідок цього обстрілу один військовий загинув, ще один дістав поранення.

Фото: Сергій Сухомлин