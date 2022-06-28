Червень, 28 в 20:02

Під завалами торговельного центру у Кременчуці не залишилось живих людей через пожежу, яка почалась за лічені хвилини після удару ворожою ракетою.

Про це під час брифінгу 28 червня розповів міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Він зазначив, що наразі підтверджено 18 загиблих осіб, крім того, було знайдено сім останків тіл. Очільник міністерства не уточнив, чи ідентифіковані фрагменти тіл, чи це останки людей, що вже загинули.

Зараз дивляться

– Ми сподівалися, що в перші години там ще можуть бути живі люди. Але через пожежу, яка спалахнула буквально через 10-15 хвилин після влучення ракети, фактично, зараз ми можемо напевно сказати, що живих там уже не залишилося, – сказав очільник МВС.

Крім того, зниклими безвісти залишаються 21 особа, повідомив міністр. При цьому, після ворожого ракетного удару у лікарнях перебуває 24 поранених особи.

– Всього у лікарні звернулось 59 осіб. В основному з мінно-вибуховими травмами. Ця кількість може збільшитись, – сказав він.

Денис Монастирський зазначив, що з родичами людей, які перебували в ТЦ, працюють психологи ДСНС і Нацполіції.

Очільник МВС заявив, що після проведення аналізу телефонної активності пристроїв можна стверджувати, що в районі торговельного центру перебувало понад 2 тис. людей, враховуючи навколишні будинки.

– Тому кількість осіб, яка перебувала у ТЦ, може бути оцінена до тисячі, але більшість з них після сигналу повітряної тривоги вийшли з ТЦ, – пояснив міністр.

Він додав, що росіяни завдали удару надзвуковою крилатою протикорабельною ракетою Х-22.

За словами міністра, до кінця сьогоднішньої доби або до завтрашнього ранку буде розібрано усі завали.

Нагадаємо, 27 червня Росія завдала ракетного удару по ТЦ Амстор у Кременчуці, що на Полтавщині. На момент удару в торговельному центрі перебувало близько тисячі людей.