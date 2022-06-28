Червень, 28 в 20:38

Росія завдала ракетного удару по території Одеської області ввечері 28 червня. Одну з ракет збила наша протиповітряна оборона.

Про це повідомив у відеозверненні голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

– Ворог здійснив кілька ракетних ударів по області. На щастя, постраждалих та руйнувань немає. Одна з ракет була збита нашими підрозділами ППО, – уточнив очільник області.

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Напередодні Росія обстріляла житлові квартали одного з селищ Одеської області.

Легкі осколкові поранення внаслідок вибуху дістали вісім осіб, серед постраждалих – одна дитина. Госпіталізації поранені після надання медичної допомоги не потребували.

Відомо, що крилата ракета Х-22, випущена із Ту-22М з боку тимчасово окупованого Криму, спричинила займання трьох приватних будинків та присадибних будівель.