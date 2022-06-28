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Факти / Україна

Росія покладається на поповнення втрат з відставних офіцерів і резервістів – ISW

Маліновська Ангеліна, Редактор сайту
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Росія покладається на поповнення втрат з відставних офіцерів і резервістів – ISW

В Інституті вивчення війни заявили, що російська армія, яка зазнала втрат у війні з Україною, покладається на поповнення з числа відставних офіцерів і резервістів.

– Неназваний високопоставлений чиновник з оборони США заявив 27 червня, що російські сили, втрачаючи військових лідерів, розраховують на відставних офіцерів і резервістів. Міністерство оборони Великої Британії також повідомило, що російські сили, ймовірно, будуть покладатися на резерв бойової армії і мобілізаційний ресурс, щоб активізувати підтримку батальйонних груп і “виснажених” бригад, – йдеться у повідомленні.

Зважаючи на зібрану інформацію, зокрема щодо завданого удару по Кременчуку, ISW припускає, подібні атаки РФ буде ескалувати.

Нагадаємо, що за два останні дні було РФ випущено від 60 до 80 далекобійних ракет, вартість яких становить $150 до $220 мільйонів.

Зараз дивляться

Джерело: ISW

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