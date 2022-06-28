Червень, 28 в 7:28

У вівторок, 28 червня, в Україні відзначають державне свято – День Конституції. У цей день у країні запроваджено державний вихідний.

Цьогоріч Основному закону України виповнюється 26 років.

Конституція України закріплює ключові правові основи незалежної України, встановлює державний устрій, порядок та принципи функціонування органів влади. Ухвалення Конституції стало важливою подією для ідентифікації України на міжнародній арені.

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З нагоди цього дня Факти ICTV підготували добірку маловідомих, але цікавих фактів про Конституцію України.

Конституція України – 10 маловідомих фактів