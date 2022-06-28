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Трагедія у Кременчуці: ТЦ Амстор не закривали на час повітряної тривоги

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Трагедія у Кременчуці: ТЦ Амстор не закривали на час повітряної тривоги
Фото: Depositphotos

Адміністрація Амстора у Кременчуці не закривала ТЦ під час повітряної тривоги. Про це повідомив мер міста Віталій Малецький у вівторок, 28 червня.

– Як уже стало відомо слідству, адміністрація Амстора повідомила у чаті ТЦ, що з 23 червня ТЦ не закриватиметься під час повітряної тривоги. Відпрацювали посилення відповідальності власників ТЦ, магазинів та інших місць масового скупчення людей за недотримання правил евакуації під час повітряної тривоги, – повідомив Малецький на своїй сторінці у Facebook.

Зазначимо, що генеральний прокурор України Ірина Венедіктова приїхала до Кременчука для розгляду цієї справи.

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27 червня через ракетний обстріл Росією міста Кременчук Полтавської області виявився повністю зруйнованим торговельний центр.

Всього вже відомо про 18 загиблих та десятки постраждалих.

Рятувальники продовжують працювати на місці події. Ще одна російська ракета потрапила в стадіон.

Командування Повітряних сил повідомляє, що Росія випустила ракети з далеких бомбардувальників Ту-22М3, які злетіли з аеродрому Шайковка. Пуски проводили з Курської області.

Президент Володимир Зеленський оцінив цю трагедію як один із найзухваліших терористичних актів в історії Європи.

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