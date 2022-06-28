Трагедія у Кременчуці: ТЦ Амстор не закривали на час повітряної тривоги

Червень, 28 в 16:06

Адміністрація Амстора у Кременчуці не закривала ТЦ під час повітряної тривоги. Про це повідомив мер міста Віталій Малецький у вівторок, 28 червня.

– Як уже стало відомо слідству, адміністрація Амстора повідомила у чаті ТЦ, що з 23 червня ТЦ не закриватиметься під час повітряної тривоги. Відпрацювали посилення відповідальності власників ТЦ, магазинів та інших місць масового скупчення людей за недотримання правил евакуації під час повітряної тривоги, – повідомив Малецький на своїй сторінці у Facebook.

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