У Дніпрі пролунала серія вибухів – триває повітряна тривога
Підтверджено
Фото: Факти ICTV
Вдень 28 червня у Дніпрі пролунала серія вибухів. Джерела Фактів ICTV повідомляють про сильне задимлення.
Інформацію про вибухи підтвердив мер Дніпра Борис Філатов на особистій сторінці у Facebook.
Зараз на території області триває повітряна тривога, яка розпочалася о 16.38. Мер закликає жителів Дніпра не виходити з укриття і не публікувати фото та відео “прильотів”.
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