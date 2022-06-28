Червень, 28 в 17:05

Вдень 28 червня у Дніпрі пролунала серія вибухів. Джерела Фактів ICTV повідомляють про сильне задимлення.

Інформацію про вибухи підтвердив мер Дніпра Борис Філатов на особистій сторінці у Facebook.

Зараз на території області триває повітряна тривога, яка розпочалася о 16.38. Мер закликає жителів Дніпра не виходити з укриття і не публікувати фото та відео “прильотів”.

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