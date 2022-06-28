У Харкові лунають вибухи

Червень, 28 в 12:33

У Харкові російські війська продовжують обстрілювати місто, станом на 12.30 є кілька прильотів.

Загрозу артобстрілу у Харкові та Харківській територіальній громаді було оголошено о 12.10. А напередодні, о 12.03 у ЗМІ повідомлялося про вибухи у місті.

Повітряна тривога у Харкові та області лунала об 11.40.

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Оновлено о 13.19. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив інформацію щодо обстрілів Харкова та повідомив, що, за попередніми даними, 5 постраждалих. Стан – середній, 1 госпіталізований у тяжкому стані.

– Окупанти обстріляли Індустріальний район Харкова. Виникла пожежа на одному з підприємств, – написав він.

Очевидці публікують відео у соцмережах, на яких чути вибухи та видно стовпи диму.

Нагадаємо, що у ранковому зверненні Генштабу повідомлялось, що російські війська обстріляли з артилерії інфраструктуру в районі Харкова, Руської Лозової, Старого Салтова, а також ще трьох сіл. Крім того, Росія завдала авіаудару в районі села Явірське.