Червень, 28 в 20:22

Ввечері 28 червня у Харкові пролунала серія вибухів.

Про це повідомили місцеві жителі, проте офіційної інформації наразі немає. Водночас у місті та області триває повітряна тривога, яка розпочалася о 20.14.

Зазначимо, що вчора, 27 червня, російські окупанти також обстріляли Харків. Внаслідок ворожої атаки загинуло четверо осіб, 20 отримали поранення.

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