У Харкові пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги
Ввечері 28 червня у Харкові пролунала серія вибухів.
Про це повідомили місцеві жителі, проте офіційної інформації наразі немає. Водночас у місті та області триває повітряна тривога, яка розпочалася о 20.14.
Зазначимо, що вчора, 27 червня, російські окупанти також обстріляли Харків. Внаслідок ворожої атаки загинуло четверо осіб, 20 отримали поранення.
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