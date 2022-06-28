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Факти / Україна

У Харкові пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги

Валентина Чорна, редакторка розділу Lifestyle
вибух

Ввечері 28 червня у Харкові пролунала серія вибухів.

Про це повідомили місцеві жителі, проте офіційної інформації наразі немає. Водночас у місті та області триває повітряна тривога, яка розпочалася о 20.14.

Зазначимо, що вчора, 27 червня, російські окупанти також обстріляли Харків. Внаслідок ворожої атаки загинуло четверо осіб, 20 отримали поранення.

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