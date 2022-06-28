У Миколаєві пролунали вибухи
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У Миколаєві зранку 28 червня було чути вибухи.
Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.
– У місті лунають вибухи. Усі в укриття! З’ясовуємо всю інформацію, – зазначив він.
Також Сєнкевич додав, що о 05.02 у місті оголосили повітряну тривогу. Місцевих закликають не нехтувати безпекою та перебувати в укриттях.
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Водночас місцеві повідомляють про прильоти у Миколаєві.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 125-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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