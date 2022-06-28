Червень, 28 в 16:47

Вдень 28 червня у Миколаєві жителі повідомляють про вибухи.

Інформація з’явилася у місцевих Telegram-каналах, проте офіційного підтвердження цьому поки немає.

Зазначимо, що російські окупанти атакували Миколаїв вночі 28 червня. Ворожа армія випустила по місту приблизно 11 ракет, частину з них збила ППО.

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За словами голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, окупанти також обстріляли Очаків Миколаївської області. Внаслідок цього загинула 6-річна дівчинка, тримісячна дитина у комі.

Перед цим, увечері 27 червня, Миколаїв обстріляли касетними боєприпасами з реактивної системи залпового вогню Ураган: уражено приватні подвір’я, будинки та автомобіль.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 125-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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