У Миколаєві знову повідомляють про вибухи
Вдень 28 червня у Миколаєві жителі повідомляють про вибухи.
Інформація з’явилася у місцевих Telegram-каналах, проте офіційного підтвердження цьому поки немає.
Зазначимо, що російські окупанти атакували Миколаїв вночі 28 червня. Ворожа армія випустила по місту приблизно 11 ракет, частину з них збила ППО.
За словами голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, окупанти також обстріляли Очаків Миколаївської області. Внаслідок цього загинула 6-річна дівчинка, тримісячна дитина у комі.
Перед цим, увечері 27 червня, Миколаїв обстріляли касетними боєприпасами з реактивної системи залпового вогню Ураган: уражено приватні подвір’я, будинки та автомобіль.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 125-ту добу.
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