Червень, 28 в 12:47

Україна повернула тіла ще 46 українських військовослужбовців, котрі захищали рідну землю від повномасштабної агресії РФ.

Про це поінформували в пресслужбі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Операція з повернення тіл воїнів відбулася в Запорізькій області. Серед них є загиблі захисники заводу Азовсталь у Маріуполі.

Зараз дивляться

– У Запорізькій області відбулася чергова операція з повернення тіл загиблих українських військовослужбовців. Україна повернула тіла 46 героїчних оборонців для гідного їх поховання. З них 21 – захисники Азовсталі, – наголошується в повідомленні.

Операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Головного управління розвідки Міноборони України, СБУ, Генерального штабу ЗСУ та інших силових структур України.

Варто зазначити, що Україна протягом останніх тижнів вже неодноразово повертала тіла загиблих воїнів. Наприклад, 21 червня повідомлялося про повернення тіл 35 воїнів ЗСУ, серед яких були 25 захисників Маріуполя.

На початку червня повідомлялося, що вдалося повернути понад 200 тіл захисників Азовсталі. Проводиться експертиза для їх ідентифікації.

Джерело: Мінреінтеграції