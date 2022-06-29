Червень, 28 в 21:06

Українські військовослужбовці вже навчаються використовувати сучасні системи ППО NASAMS.

Про це у Twitter повідомив журналіст Politico Пол Маклірі.

– Чи отримає Україна систему ППО NASAMS? Схоже на те. Як мені повідомили, українські солдати вже проходять тренування, – написав він.

Politico зазначає, що системи ППО NASAMS можуть бути включені вже до наступного пакета важкого озброєння, яке буде надіслано Україні в рамках військової допомоги Сполучених Штатів.

Зараз дивляться

Раніше американський телеканал CNN з посиланням на власні джерела повідомив, що цього тижня Сполучені Штати оголосять про закупівлю норвезьких комплексів протиракетної оборони середньої та великої дальності.

Водночас джерела NYT повідомили, що обладнання буде придбано коштом екстреного фінансування, виділеного Конгресом США для допомоги Україні.

Напередодні радник із національної безпеки президента США Джейк Салліван повідомив, що Сполучені Штати готуються надати Україні передові засоби протиповітряної оборони. Втім, Салліван не уточнив, про які саме системи ППО йдеться.

Джерела: Paul McLeary, Politico

Фото: Ukraine Battle Map